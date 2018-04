Venha ser uma Melhor Empresa Para Trabalhar em Pernambuco - GPTW

Por Dani Maciel

Quer ser uma excelente empresa para trabalhar reconhecida e certificada? Já conhece o Great Place to Work (GPTW)? Somos uma empresa de consultoria mundial, atualmente em 59 países, que aposta na inovação digital para gestão de pessoas. Quer conhecer um pouco mais sobre nosso jeito de fazer negócio? Quer saber mais sobre Alinhamento Digital e o que Gestão de Pessoas tem com isso? Venha partilhar de um grande momento, o Lançamento da Lista Melhores Empresas para Trabalhar em Pernambuco. Vamos apresentar uma das maiores tendências do mercado para Gestão de Pessoas: transformação digital. Com o tema sobre Inovação e Alinhamento digital para gestão de pessoas, que será ministrado pelo professor Colaborador do INSPER, professor Convidado em Stanford University e MIT, e Mentor do Media X da Universidade de Stanford, Gil Giardelli.

O evento também terá um bate papo com os cases de sucesso em Pernambuco: Baterias Moura e Mc Donalds – Franquia PE, que falaram um pouco sobre as suas experiências e a relação com o GPTW: “A Moura, empresa legitimamente pernambucana, nasceu do sonho e da perseverança dos nossos fundadores. Durante os 60 anos da nossa história, esse sonho vem sendo compartilhado com uma super equipe, um verdadeiro time focado em trabalhar com ética e comprometimento, buscando sempre inovar e fazendo dos desafios um grande aprendizado. É esse time que faz a Moura ser uma empresa consolidada, sinônimo de qualidade e sucesso. Ter o título de ser uma excelente empresa para se trabalhar ratifica a importância de fortalecermos cada vez mais nossa Cultura e nosso Sistema de Gestão e prova que estamos no caminho certo, sempre com o olhar voltado para o futuro, mas com orgulho da nossa história e com a certeza de que nossa gente é nossa força”.

Moacy Freitas – Diretor de Pessoas e Organização. E a MC Donalds – Franquia PE, completou: “O prêmio Great Place To Work para Pernambuco em Pernambuco é muito importante para Maralco, franquia MC Donalds no Estado, pois baliza como estamos trabalhando em função das nossas pessoas. Em primeiro lugar é um reconhecimento ao nosso trabalho e define que estamos no caminho certo em relação ao tratamento que temos para com nossas pessoas. Em segundo lugar os resultados fazem com que de acordo com esses números apresentados que a gente possa melhorar as nossas práticas cada vez mais como é sempre o nosso objetivo de tratar nossas pessoas com carinho especial e com atenção devida como deve ser” - Mario Jorge Carvalheira - CEO da Maralco - MC Donalds Franquia PE.

O evento é destinado a todos Gestores e RH’s que queiram fazer diferença no mundo corporativo. Será uma manhã de interação, aprendizado, troca de experiências, inovação e muito networking. A programação conta também com o Victor Barros, Consultor de Projetos GPTW Brasil e Psicólogo, que fala um pouco sobre a transformação digital no GPTW: "O mundo está passando por uma grande transformação digital, e essa está impactando diretamente o mundo dos negócios. O grande desafio das empresas, nessa mudança é conseguir alinhar sua cultura e seus processos dentro de uma nova perspectiva de negócios, onde novas vertentes se abrem, como foco em tecnologia, inovação, pensamento em rede e claro cada vez mais o desenvolvimento continuo da liderança, sempre sem perder o foco nas pessoas".

Como sua empresa está se preparando para essa transformação e como suas práticas ajudam a converter sua cultura e seus processos dentro da sua estratégia de negócios? E a nossa mediadora será a Diretora do GPTW PE/AL, Danielle Maciel Brandão, que destaca a importância desse evento para o mercado de Pernambuco: “Um Evento como esse traz para a nossa região a ampliação de visão para que novas ações e práticas culturais possam ser realizadas para sustentação do core business da empresa de maneira cada vez mais estratégica”. Venha partilhar com todos que acreditam e confiam que construir uma sociedade melhor, transformando todas as organizações em um Great Place to Work é possível.



Dia: 25.04.2018

Hora: 8h00 até às 12h00

Local: Hotel Courtyard by Marriott

Av. Eng. Domingos Ferreira 4661 - Boa Viagem, Recife - PE - 51021040

Programação:

8h - Credenciamento

8h30 - Coffee Break

9h00 - Início

Palestra: Inovação e Alinhamento Digital para Gestão de pessoas

Palestrante: Gil Giardelli

Bate-papo: Cases de sucesso: Baterias Moura e Mc Donalds - PE

Final - 12h

Qualquer dúvida, entre em contato conosco pelo e-mail pernambuco@gptw.com.br





Danielle Maciel Brandão É Diretora Executiva do GPTW PE/AL, coach Executiva e de Carreira, professora MBA em Gestão de Pessoas e Negócios , consultora em Gestão de Pessoas e mestre em Geociências pela UFPE em 2001. dani.maciel@greatplacetowork.com