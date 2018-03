Por Dani Maciel

Ter uma vida significativa é ter uma vida voltada para grandes sonhos, missões, valores e atitudes Foto: Pixabay

Quando comecei a escrever o post atual só pensei como é bom redigir e ser entendida e, mais que isso, ser compartilhada. Agradeço as mensagens vibrantes e carinhosas. Gratidão! Fiquei pensando de que forma eu poderia devolver tanta energia boa. Eu escrevo porque quero ser útil. Para mim, sinceramente, não importa o rótulo da forma de escrever, pois acho que tem espaço para posts científicos, posts reflexivos, impulsionadores e posts mais operacionais. O que importa é que essa entrega seja do coração.

Acredito no significado da escrita e no poder que ela tem de despertar. Diante do que eu vivi e das histórias que presenciei nessas semanas, um tema veio a minha mente: Por uma vida significativa e solucionadora. Foi título de um capítulo do livro que sou coautora, Coaching a solução.

Cada dia mais me cerco de pessoas especiais. Tenho me surpreendido com a trajetória vencedora e de superação das pessoas. Na última sexta-feira tive um almoço de negócios com um gestor de uma grande empresa e a conversa chegou no rumo de como tudo começou na carreira dele, na minha, como tinha chegado onde chegou, e ele imediatamente lembrou que tinha sido a partir de um professor na universidade.

O professor o chamou e teve uma conversa sincera, apontou uma grande fragilidade que poderia impedir sua contratação em qualquer empresa, na verdade atuou como mentor e o fez despertar. Ele disse que ficou assustado, pois nunca tinha pensado que tal comportamento pudesse ser um empecilho para conseguir um emprego. Não foi fácil, ele teve que superar medos, obstáculos, tomar novas atitudes e o principal: expandir sua mente para o desconhecido. Ele partiu para ensinar em cursinhos de bairro para apenas trabalhar as fragilidades.

Resultado desse esforço: hoje ele é certamente um dos líderes mais comprometidos, justos e de visão sistêmica que eu tenho trabalhado. Certamente, chegou onde chegou porque teve um olhar para uma vida com significado, foi solucionador e teve alguém que deu um “acorda para vida” nele. Eu tive alguns, e você? Que tal fazer uma carta de gratidão para essa pessoa que fez diferença na tua vida? Nunca é tarde para agradecer, mesmo que essa pessoa tenha feito isso há anos atrás.

Que tal fazer uma carta de gratidão para essa pessoa que fez diferença na tua vida? Nunca é tarde para agradecer, mesmo que essa pessoa tenha feito isso há anos atrás. Dani Maciel

Ter uma vida significativa é ter uma vida voltada para grandes sonhos, missões, valores e atitudes. Uma coisa que aprendi com a vida num momento muito difícil, daquele que o chão parece se abrir sob seus pés, foi que não se pode limitar a vida à dualidade: certo e errado, bom ou mau, bem e mal e por aí vai. Na verdade, há muitas outras variações não necessariamente antagônicas. Você pode estar certa e simplesmente o memento pode ser desfavorável.

Ir além dessa visão limitante é pensar que há pessoas que por determinadas razões só pensam em si e outras conseguem pensar mais nas pessoas. Tem algo que o educador e filósofo Mário Sérgio Cortella diz: "Não é a morte que me importa porque ela é um fato. O que me importa é o que eu faço da minha vida enquanto a morte não acontece, para que essa vida não seja banal, superficial, fútil e pequena".

Falo de como essa existência breve pode ser significativa e solucionadora. No íntimo, existe a possibilidade do auto-questionamento:

O que acredita move ou paralisa você?

Você se compromete com que é importante para você?

Você diz uma coisa quando gostaria de dizer outra?

A sua vida é vazia de significado ou tem uma proposta clara?

Você tem realizado os seus sonhos?

Ação, comprometimento, sinceridade, sentido e sonho são ingredientes de uma vida que não passará em branco. Dar significado à vida é eleger dentro dos seus valores, de suas crenças e de sua visão, o que realmente traduzirá sua essência, ter algo muito maior a deixar como legado, e não executar somente tarefas diárias, desconectadas de algo sem valor. Dulce Magalhães, minha amiga linda que nos deixou no ano passado em seu livro 'O Foco define a sorte', disse: “[...] Por meio do sonho podemos fazer a descoberta de nós mesmos. Sonhar é abrir o portal para a mudança [...]. O sonho tem uma realidade física dentro de nosso cérebro. Sendo assim, a única questão que precisamos compreender é que o sonho convoca nossa inteligência, na medida em que organiza todo nosso sistema para agir naquela direção. Sonhar, portanto, já é mudar".

Para que haja a mudança para uma vida com sentido, tem que haver uma postura condutora na ocasião em que planeja a sua trajetória. Você terá mais chances de realizar os seus sonhos, suas metas e seus objetivos. Se você não tem um plano para sua vida, outra pessoa terá. Quantas vezes as pessoas agem como se fossem foguetes sem direção, causando um estrago aonde quer que passem, pela grande quantidade de energia, e quanto mais energia sem foco, maior poder de destruição.

O que se ganha sendo altamente destrutivo? Inimizades, solidão, raiva, inveja, ansiedade, doenças, travas, bloqueios e perdas ainda mais significativas, às vezes, até um trabalho ou uma promoção. E quem quer apenas isso, para sua vida?

A coragem é a habilidade de ir ao encontro do medo. Uma pessoa corajosa é uma pessoa que, mesmo com medo, não recua, segue em frente. As pessoas envolvidas nesse processo devem identificar os seus desafios e os pontos a serem melhorados, levando em conta que se vive ciclos, a todo o momento, que a vida se abre e se fecha. Então, contemplar a transitoriedade das experiências trará menos apego aos papéis, às coisas e as pessoas, e mais chances de elevar a performance, na vida.

Quando se estabelece um movimento engajado e corajoso para ser uma pessoa melhor, o que se ganha é aprendizado, e o que se perde também, pois, também se ganha quando se perde. O grande foco de uma vida significativa e solucionadora é a coerência. É a possibilidade de ser inspiradora para qualquer pessoa que cruze o seu caminho, porque o que existe é um desejo genuíno que a vida brilhe para o próximo.





Danielle Maciel Brandão É Diretora Executiva do GPTW PE/AL, coach Executiva e de Carreira, professora MBA em Gestão de Pessoas e Negócios , consultora em Gestão de Pessoas e mestre em Geociências pela UFPE em 2001. dani.maciel@greatplacetowork.com