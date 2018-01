Quanto te pagam para você não ser feliz?

Por Dani Maciel

É preciso coragem para responder essa pergunta, pois nela pode conter a motivação que você precisa para contar uma nova história Foto: Pixabay

O Impulso básico de qualquer pessoa é querer ser feliz, no fundo todo mundo quer ser feliz como primeira máxima ou última. Gosto muito desse exemplo para explicar o quanto a felicidade é relativa: quando uma pessoa se casa o sonho é embalado pela felicidade, todo mundo casa por diversas razões, porque se apaixonou, outros porque queriam sair de casa e arranjaram uma forma, outros porque queriam se fixar em outro país, outros porque sonhavam em formar uma família, enfim, são muitas as motivações para o casamento, mas todas elas convergem para um único sentimento: felicidade! Agora vamos para o divórcio, são muitas as causas que são atribuídas à separação, são elas: incompatibilidade de gênios, o amor acabou, ciúmes excessivos, falta de paz, enfim, tudo isso converge para a busca de um só sentimento: felicidade! Ou seja, uns casam para serem felizes, outros descasam para serem felizes. Já pensou que máximo?

O que é legal disso tudo que a felicidade é relativa, que você que dá o tom do que é ser feliz para você. O que é ser feliz para você está intimamente ligado aos seus valores, sua visão de mundo, a sua missão e origem. O professor Seligman, considerado um dos papas da Psicologia Positiva, tem um livro chamado felicidade autêntica, ele afirma que o nível de felicidade pode ser aumentado, e que a despeito do determinismo genético responder por boa parte das questões relacionadas com a felicidade, um peso substantivo do nível de felicidade advém de fatores que podemos influir. A Psicologia Positiva que enfatiza o lado bom, favorável e positivo das nossas vidas reforça a possibilidade e orienta o indivíduo a colocar tudo que ele tem de positivo dentro de si, a serviço do seu bem-estar e da sua felicidade.

Eu pergunto a você: consegue distinguir na sua vida o que te traz felicidade sem queela esteja atrelada a ter coisas, sem ter que estar condicionada a algo? Ex: Só serei feliz quando emagrecer 40 kg. Só serei feliz quando casar. Só serei feliz quando viajar para Paris. Gosto muito da forma de olhar do Oriental, o Butão é um país onde ao invés do PIB, o que se mede é a Felicidade, talvez poucos saibam, mas eu tenho uma história com esse país. Fui casada oito anos com um homem do Butão e me deu uma filha, a primeira a nascer no Brasil com essa mistura, o que ele mais me ensinou nesse período foi como ser feliz com pouco e às vezes até com nada. Isso é possível?Pode ser, depende do teu grau de desapego, faz sentindo para o Butão porque a cultura desse país está baseada em um arcabouço de valores que sustenta essa crença, a crença em ser. O regime econômico, a monarquia e a espiritualidade vão dando alicerce a felicidade como necessidade vital para que o ser humano tenha longevidade.

Parece algo inatingível, mas não é, eu vi pessoas felizes, aprendi a ser feliz com pouco. A vida pode ser carregada de ações para alcançar mais e mais virtudes, vi pessoas que buscavam diariamente uma sabedoria interna, no amor e na humanidade.

E eu te pergunto assim como perguntei no post anterior sobre vínculos: isso é possível no nosso mundo do trabalho?

Cada indivíduo tem o seu caminho para trilhar a felicidade, se ele ainda acha que ser feliz não cabe no trabalho, ele pode se assustar quando olhar a sua vida mais tarde e perceber que não existe separação entre a vida e o trabalho, o trabalho é mais um papel a desempenhar na vida, não existe segmentação.

Uma vez, assisti à palestra de Chris Gardner, ele é o homem que a história do Filme a Procura da Felicidade foi baseada, e fiquei verdadeiramente impressionada com a resiliência dele em reformular tantas vezes a sua vida e passar por tantos fundos de poços e ainda assim querer ser feliz, mesmo tendo conquistado muito, ter se tornado milionário, mas o seu dinheiro não pagou a vida de seu grande amor e ela morreu de câncer, mas ele transformou essa dor em algo construtivo e passou a trabalhar para hospitais de câncer para minimizar ao máximo as perdas. Para mim o que ficou dessa história é que mesmo ele tendo começado sua jornada buscando a felicidade condicionada, ele enxergou e conquistou a felicidade autêntica, criando virtudes, ajudando aqueles que não podem arcar com tratamentos de saúde. E aí fica uma fala dele no filme:

“Nunca deixe que alguém te diga que não pode fazer algo. Nem mesmo eu. Se você tem um sonho, tem que protegê-lo. As pessoas que não podem fazer por si mesmas, dirão que você não consegue. Se quer alguma coisa, vá e lute por ela. Ponto final…Essa é a parte da minha vida que se chama Felicidade”

E aí te pergunto: Quanto te pagam para você não ser feliz? Quanto te pagam para você não sonhar? Quanto te pagam para você esquecer de você? Acorde!

É preciso coragem para responder essa pergunta, pois nela pode conter a motivação que você precisa para contar uma nova história. É hora da virada. E Seja feliz!





Danielle Maciel Brandão É Diretora Executiva do GPTW PE/AL, coach Executiva e de Carreira, professora MBA em Gestão de Pessoas e Negócios , consultora em Gestão de Pessoas e mestre em Geociências pela UFPE em 2001. dani.maciel@greatplacetowork.com