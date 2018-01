Que 2018 seja cheio de recomeços, vitórias, metas e bons frutos

Por Danielle Maciel Brandão

“Odeio Segunda-Feira”. Esse normalmente é o tom de todos os domingos, mas esse último domingo foi completamente esquecido, o clima era outro, o de uma segunda-feira com uma outra cara, a de RECOMEÇAR! “Não importa onde você parou em que momento da vida você cansou. O que importa é que sempre é possível e necessário “RECOMEÇAR”. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as esperanças na vida e o mais importante é acreditar em você de novo.”(autor desconhecido).

Esse ano é mais um ano da sua vida, não precisa depositar neles todas as expectativas, é importante abrir o coração para o novo, para o não planejado também, às vezes as coisas simplesmente acontecem, deixe um espaço em seu ano para o que surgir também. Vejo pessoas que planejam demais a sua carreira profissional e pessoas que planejam de menos, o caminho do meio é ótimo. As metas são importantes para balizar sua carreira, afinal ela é evolutiva, ter metas para sentir que essa carreira está sendo progressiva é fundamental. O gosto de uma meta alcançada é maravilhoso, é de lavar alma, traz a sensação de que todos os esforços foram recompensados, mas não vejo sentido na meta pela meta, como já disse em posts anteriores, o que traz garra é o propósito, o sentido que essa meta tem na sua vida, logo conecte o seu novo ano a essa trajetória.

“Uma vez que uma pequena vitória foi conquistada, forças que favorecem outra pequena vitória são postas em movimento. Pequenas vitórias alimentam mudanças transformadoras, elevando vantagens minúsculas a padrões que convencem as pessoas de que conquistas maiores estão dentro de seu alcance.” Esse trecho é do livro “O poder do hábito” - Charles Duhigg.





Amo a arte de Gustav Klimt, tem uma obra de Gustav klimt em especial, A Árvore da Vida (1904) – Painel concebido para o Palácio Stoclet. Uma das obras mais reproduzidas é um trabalho que pode ser dividido em três imagens, com a figura da esquerda, intitulado “expectativa” e as duas da direita, “Cumprimento”.



E o que isso tem com o novo ano, com planos e com vitórias?

Uma árvore representa: raízes, histórias, desenvolvimento, paisagem, amadurecimento, galhos, frutos e sem dúvida expressa uma evolução.

Não existe carreira profissional sem expectativa, tempo e cumprimento, é preciso cultivo, cultivar essa terra fértil para que nela se consiga os melhores frutos, afinal o que se quer de uma vida? Amor, Sucesso, realização, felicidade, prosperidade, qualidade de vida, crescimento e desenvolvimento, aposentadoria, viagens, missão, dentre tantos objetivos. Você pode falar da carreira sem falar da vida? E o que você quer da vida? Da árvore da sua vida, a carreira é um dos ramos, um dos galhos, que pode te dar muitos frutos, mas para isso é muito importante uma boa base, fincar bem as raízes para uma carreira promissora, entendendo que para isso você tem que se olhar como um ser sistêmico. A carreira precisa ser entendida como evolução, progressão e amadurecimento. O que mais se tem visto são as pessoas que se lançam sem o devido cuidado de ter um boa base, e para isso é inevitável ter um bom conhecimento teórico aliado a experiência. O imediatismo tem sido uma grande interferência para uma carreira sólida e consistente. E as implicações são o stress, a ansiedade e até uma carreira meteórica. É preciso ter tempo…E me vi cantarolando essa música linda e sábia, que é do Caetano Veloso, mas na minha mente está na voz de Maria Bethânia:

“És um senhor tão bonito\Quanto a cara do meu filho\Tempo TempoTempoTempo

Vou te fazer um pedido\Tempo TempoTempoTempo

Compositor de destinos\Tambor de todos os ritmos\Tempo TempoTempoTempo

Entro num acordo contigo\Tempo TempoTempoTempo…”

O tempo é extremamente importante para ter raízes que te sustentem, estabeleça tempo para as vitórias, as conquistas virão no tempo certo, negocie com ele suas prioridades, dê ritmo as suas ações e tempo, tempo, tempo.

Aproveitando a música vou te fazer um pedido para que o seu ano floresça e te traga muitos frutos e vitórias: faça uma árvore de sua vida, e nela coloque tudo que se destaca, desde suas raízes, de onde veio, sua família, sua visão, missão e valores, que expectativas você tem da sua vida em relação a esse ano, imaginando que em cada galho tem algo de sua carreira que precisa ser levado em conta. E comece a estabelecer frutos para cada ramo. Depois avalie, para tudo que você pensou para sua carreira se suas raízes estão fortes? Se não estiver o que você ainda pode fazer para fortalecê-las (entendendo raízes também como a soma de suas experiências profissionais, conhecimento teórico, vivências de vida, aprendizados...).

E se pergunte quais vitórias você quer conquistar nesse ano? Estabeleça para cada mês uma pequena vitória, sinta-se grato, celebre cada uma, e sempre se pergunte: Será que ao encarar o tempo eu posso dizer que sou vitorioso?

Espero do fundo do meu coração que você tenha um ano incrível, que a tua árvore seja repleta de bons frutos.

Feliz 2018!





Danielle Maciel Brandão É Diretora Executiva do GPTW PE/AL, coach Executiva e de Carreira, professora MBA em Gestão de Pessoas e Negócios , consultora em Gestão de Pessoas e mestre em Geociências pela UFPE em 2001. dani.maciel@greatplacetowork.com